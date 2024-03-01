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Наука и технологии
Опубликовано 01 марта 2024, 23:01
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В США от Microsoft потребовали вернуть землю

Или построить кампус
Мэр Атланты Андре Дикенс настаивает на ясности от Microsoft относительно будущего земельного участка в городе, предназначенного для крупного корпоративного кампуса техгиганта. В 2021 году Microsoft объявила о строительстве комплекса на 90 акрах в районе Гроув Парк, что должно было создать до 15 000 рабочих мест.
В США от Microsoft потребовали вернуть землю

© Ferra.ru

Однако проект застыл в прошлом году, когда компания заявила, что пересматривает свой мировой портфель недвижимости после пандемии. Дикенс обращается к Microsoft за обновлением информации и ясностью относительно проекта. Если необходимо, он готов вернуть участок городу или сотрудничать с застройщиком.

Тенденция сокращения офисных пространств и перехода к удаленной и гибридной работе также затрагивает многие другие компании. Это оказывает влияние на города США, включая Атланту, где уровень вакансий офисных помещений достигает 24%.

Однако Дикенс утверждает, что спрос на высококачественные здания остается стабильным, а резкое увеличение стоимости жилья в регионе также свидетельствует о живучести рынка недвижимости.