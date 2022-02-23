В США отказались давать авторские права на картины, созданные искусственным интеллектом

Отказ основан на формулировках в действующем законе, согласно котором защита авторского права в США касается только плодов интеллектуального труда, основанных на творческих силах человеческого разума.

Отмечается, что на данный момент ИИ имеет отношение к произведениям искусства не более чем животное.