В США откажутся от вакцины Johnson & Johnson из-за опасных побочных эффектов

Как отмечается, при вакцинации Johnson & Johnson у некоторых пациентов наблюдается нарушение свёртываемости крови, которое может возникнуть в течение трёх недель после получения препарата. За отказ от вакцины проголосовал Комитет учёных и врачей, порекомендовавший эту меру Центрам по контролю и профилактике заболеваний США из-за растущей обеспокоенности в отношении столь тяжёлых побочных эффектов.

Члены комитета пришли к выводу, что, учитывая безопасность и широкую доступность других вакцин в США, а также серьёзность побочных эффектов, наблюдаемых при использовании вакцины Johnson & Johnson, Центрам следует «предпочесть», чтобы люди получали вакцину от Pfizer или Moderna.

Центры по контролю и профилактике заболеваний предоставили информацию касательно ситуации с побочными эффектами от вакцины Johnson & Johnson. Согласно документу, нарушение свёртываемости крови встречается довольно редко: 54 зарегистрированных случая из примерно 16 млн человек, получавших вакцину, но сама по себе эта тенденция вызывает опасения. Наибольшему риску подвержены женщины в возрасте 30-49 лет. Около 15% или один из семи, умирают от нарушения свёртываемости крови, все зафиксированные случаи потребовали госпитализации.