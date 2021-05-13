В США откроют пятизвёздочный лагерь для подготовки космических туристов

Так, американская компания Orbite намерена открыть первый в мире пятизвёздочный космический лагерь, пишет TechCrunch. В нём будущих «орбитальных туристов» будут готовить к полёту. Для этого будут объединены аэронавтика и пятизвёздочный сервис.

Во главе программы подготовки космических туристов возглавит Бриенна Роммес. Ранее она занимала позицию директора Национального центра аэрокосмической подготовки и исследований. Учитывая, что за её плечами 600 натренированных к космическим полётам человек, выбор в её пользу сложно назвать внезапным.

Сообщается, что цена обучения одного человека в лагере Orbite составит 29,5 тыс долларов (2,2 млн рублей). Стоит отметить, что в то же время полёт на Crew Dragon вместе с несколькими днями отдыха на МКС будут стоить около 59 млн долларов.

Открытие первого учебного центра запланировано на 2023 и 2024 годы.