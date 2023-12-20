В США открылась бургерная, в которой работают только роботы

Это революционное заведение представляет собой первый в мире полностью автономный ресторан, где от заказа до приготовления бургеров и картофеля фри занимаются исключительно роботы.

В CaliExpress заказы принимаются через интерактивные экраны, после чего роботизированные руки Flippy приступают к работе.

Они умело обращаются с ингредиентами, готовят мясо и овощи, добавляя необходимые соусы и гарниры. ИИ контролирует каждый этап приготовления, обеспечивая идеальное качество блюд.

Создатели CaliExpress, компания Miso Robotics, заявляют, что это первый в мире ресторан, где весь процесс приготовления избавлен от зависимости от человека. Они видят в этом проекте не только коммерческий успех, но и возможность вдохновить будущих предпринимателей в области кухонной автоматизации и искусственного интеллекта.