В США открыли продажи "углеродно-негативной" водки

Ключевой особенностью такой водки является то, что в рамках технологии ее изготовления предполагается сокращение содержания углерода в атмосфере. Отмечается, что для производства данного алкогольного напитка необходима лишь вода, воздух, а также электричество. В одной бутылке водки Air находится такое же количество углерода, которое могут поглотить 7,5 деревьев.”Процесс использует те же принципы, что и фотосинтез в растениях, только делает это более эффективно”, ― поделился Стаффорд Шихан, соучредитель и технический директор Air Co.

Определена также стоимость необычной водки. Так, за одну бутылку Air покупателю необходимо выложить порядка 65 долларов или около 4 145 рублей.