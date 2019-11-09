Наука и технологии
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В США открыли продажи "углеродно-негативной" водки
Которая состоит из воды, воздуха и электричества
Издание Popular Mechanics сообщило, что в Соединенных Штатах стало возможным приобретение уникальной “углеродно-негативной” водки. Выпуском данного алкогольного напитка занялась американская компания Air.
Ключевой особенностью такой водки является то, что в рамках технологии ее изготовления предполагается сокращение содержания углерода в атмосфере. Отмечается, что для производства данного алкогольного напитка необходима лишь вода, воздух, а также электричество. В одной бутылке водки Air находится такое же количество углерода, которое могут поглотить 7,5 деревьев.”Процесс использует те же принципы, что и фотосинтез в растениях, только делает это более эффективно”, ― поделился Стаффорд Шихан, соучредитель и технический директор Air Co.
Определена также стоимость необычной водки. Так, за одну бутылку Air покупателю необходимо выложить порядка 65 долларов или около 4 145 рублей.