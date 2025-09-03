В США отменили льготы TSMC на экспорт оборудования в Китай

До этого момента все три компании пользовались исключением из действующих ограничений на экспорт технологий в Китай. Теперь, начиная с 31 декабря, отправка чипового оборудования в Нанкинский завод TSMC будет возможна только при получении специальных лицензий США.

На предприятии в Нанкине выпускаются микросхемы по 16-нм техпроцессу и другие чипы не самого передового уровня. По данным отчётности за прошлый год, доля этой площадки составила около 2,4% от общей выручки корпорации.

TSMC заявила, что оценивает ситуацию и ведёт переговоры с американскими властями, чтобы обеспечить стабильную работу китайского подразделения. Министерство экономики Тайваня также подтвердило намерение поддерживать связь с компанией и правительством США.

Американское Министерство торговли пояснило, что будет одобрять лицензии для продолжения работы действующих производств в Китае, но запретит расширение мощностей и внедрение более современных технологий.