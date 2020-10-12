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В США отменили первый полет "тихого" сверзвукового пассажирского самолета
Планируется, что испытания начнутся не раньше лета следующего года
В сети появилась информация об отмене первого полета “тихого” сверзвукового пассажирского самолета X-59. И все из-за того, что разработчикам из Lockheed Martin не удалось в короткие сроки получить разрешение на летные испытания устройства.
Так, назначенный на конец 2020 года первый полет прототипа X-59 был отменен в связи с затянувшимся процессом согласования разрешения на полет с Федеральным управлением гражданской авиации США, передает Aviation Week. К слову, вместе с воздушными испытаниями, было решено отменить и наземные тесты — в качестве новых сроков начала тестирования было выбрано лето 2021 года.
Отметим, что несмотря на сворачивание летных испытаний, в NASA все же заявили, что программа QueSST, в рамках которой и создавался самолет, будет реализована в соответствии с изначально установленными сроками. Также напомним, что согласно имеющимся данным, прототип “тихого” сверхзвукового самолета соберут лишь с одним двигателем, длина которого составит 28.7 метра.