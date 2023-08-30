Наука и технологии
07:39, 30 августа 2023
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В США отменили секретный космический запуск ракеты с российским двигателем

Многие оценили это как некрасивый поступок

Внезапная отмена запуска тяжёлой ракеты Atlas V с российским двигателем РД-180 стала темой обсуждения в США.

Ракета должна была отправить на околоземную орбиту секретный космический аппарат NROL-107 Silent Barker. Задачей этого аппарата было наблюдение за деятельностью других космических объектов на геостационарной орбите.

Компания United Launch Alliance (ULA), ответственная за запуск, объяснила отмену «соображениями безопасности персонала и важной полезной нагрузки», а также приближающимся тропическим штормом Идалия.

Этот запуск стал бы 98-м в истории Atlas V и последним, совершённым в интересах Национального разведывательного управления США.

Событие вызвало интерес, так как последний запуск средней ракеты Antares, оснащённой российскими двигателями РД-181, считается концом эры сотрудничества между Россией и США в космонавтике.

Отмена запуска Atlas V может усилить напряжённость в отношениях между двумя странами в этой сфере.

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