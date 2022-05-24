В США отменят наказание для хакеров, которые не вредят гражданам или государству

Речь идёт о пентестерах, или белы хакерах, которые исследуют информационную инфраструктуру на предмет уязвимостей, не причиняя вреда её пользователям. Такие хакеры будут освобождаться от наказания.

В документе такие специалисты названы «этичными хакерами». Отмечается, что подобными услугами пользуются крупные корпорации вроде Apple, Valve, Microsoft и других.