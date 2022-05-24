В США отменят наказание для хакеров, которые не вредят гражданам или государству

Сегодня в 21:09
1 мин.
В США отменят наказание для хакеров, которые не вредят гражданам или государствуДля белых хакеров смягчат наказание
На официальном сайте Минюста США появилась информация, что ведомство пересматривает наказание для хакеров, предусмотренное действующим законом о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении.
Речь идёт о пентестерах, или белы хакерах, которые исследуют информационную инфраструктуру на предмет уязвимостей, не причиняя вреда её пользователям. Такие хакеры будут освобождаться от наказания.
В документе такие специалисты названы «этичными хакерами». Отмечается, что подобными услугами пользуются крупные корпорации вроде Apple, Valve, Microsoft и других.