Наука и технологии
Сегодня 09:40
В США падает прибыль от продажи оружия
Причем также меняются и источники заказов
По данным зарубежного издания Reuters, выручка Соединенных Штатов от продажи американского вооружения за рубежом за последний год упала примерно на 200 млн долларов.
Если верить имеющимся данным, то за 2019 фискальный год, закончившийся 30 сентября, выручка США от поставки собственного оружия иностранным партнерам составила 55,4 млрд долларов. И казалось бы — сумма внушительная, но на деле все малость прозаичнее. Все дело в том, что ровно год назад за аналогичный период Вашингтон на том же самом смог заработать 55,6 млрд долларов, а это значит, что выручка от продажи оружия упала.
Также важно отметить, что заметно изменилась сама картина того, через какие источники идут заказы на американское оружие — на целых 33% выросло число заказов, которые были оформлены напрямую через представительства министерства обороны США.
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