В США падает прибыль от продажи оружия

Если верить имеющимся данным, то за 2019 фискальный год, закончившийся 30 сентября, выручка США от поставки собственного оружия иностранным партнерам составила 55,4 млрд долларов. И казалось бы — сумма внушительная, но на деле все малость прозаичнее. Все дело в том, что ровно год назад за аналогичный период Вашингтон на том же самом смог заработать 55,6 млрд долларов, а это значит, что выручка от продажи оружия упала.

Также важно отметить, что заметно изменилась сама картина того, через какие источники идут заказы на американское оружие — на целых 33% выросло число заказов, которые были оформлены напрямую через представительства министерства обороны США.