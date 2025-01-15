В США пастор украл у прихожан $5,9 млн в криптовалютах

Опубликовано 15 января 2025, 11:151 мин.
В США пастор украл у прихожан $5,9 млн в криптовалютахНо его разоблачили
Минюст США выпустил пресс-релиз, согласно которому пастор церкви в Паско, Вашингтон, Франсье Обандо Пинильо, был обвинён в 26 эпизодах мошенничества, связанного с продажей собственной криптовалюты под названием Solano Fi.
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Целевой аудиторией и жертвами стала церковная паства. Также торговля шла через социальные сети. Пастор обещал доходность в 34,9% без риска инвестиций, но фактически переводил деньги на свои и своих сообщников счета, обманывая потенциальных и уже обманутых жертв фальшивыми балансами и доходностью.
Пинильо также побуждал своих жертв поделиться аферой с другими и предлагал «исправить технические проблемы» с помощью дополнительных денег или заменить их позиции на другого инвестора. Общая сумма мошенничества составляет $5,9 млн, пострадали более тысячи жертв.
И если Пинильо будет признан виновным, ему грозит серьёзное наказание — около 20 лет тюрьмы.