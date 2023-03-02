В США перечислили главные угрозы кибербезопасности страны

Согласно новой Национальной стратегии кибербезопасности США, под такими угрозами следует понимать Китай, Россию, Северную Корею, Иран, правительства которых «агрессивно используют передовые кибернетические возможности для достижения целей, противоречащих нашим (т.е. США), интересам и общепринятым международным нормам». Но самой «масштабной, активной и постоянной угрозой» США видят Китай.

По информации американской стороны, за последние 10 лет КНР якобы расширила масштабы киберопераций, направленных в том числе в целях хищения интеллектуальной собственности. Сообщается, что Китай является «самым передовым стратегическим конкурентом» США, способным угрожать их интересам и доминировать на пространстве передовых технологий.

«Успешно задействовав интернет в качестве основы для наблюдения за состоянием и возможностями в сфере влияния, КНР экспортирует своё видение цифрового авторитаризма, стремясь сформировать глобальный интернет в соответствии со своим видением и поставив тем самым под угрозу права человека за пределами границ своего государства», — сказано в новой киберстратегии США.