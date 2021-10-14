В США перечислили оружие, необходимое стране для долгой войны с Россией

Наука и технологии
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В США перечислили оружие, необходимое стране для долгой войны с РоссиейТакже стране дали совет, который может помочь в борьбе с Москвой
Американские специалисты заявили, что армии Соединённых Штатов стоит уделить приоритетное внимание России, а не Китаю.
Для этих целей власти страны должны обеспечить адекватный бюджет для поддержания и расширения возможностей пехотинцев в бою, пишет Breaking Defense.
Чтобы противостоять действиям Москвы в Восточной Европе, армии США необходимо обеспечить в своих будущих бюджетах сохранение адекватных инвестиций в расширенные возможности для ведения долгих наземных боев.
Журналисты Breaking Defense
Для этого, например, специалисты предложили вложиться в качественную замену боевых машин пехоты M2 Bradley и бронетранспортёра M113. Также важным будет поддержка современного танка M1A2 Abrams и полевой буксируемой гаубицы M777 калибра 155 мм на шасси ICV. Все эти виды вооружения будут признали необходимыми в долгой войне с Россией.