В США перечислили оружие, необходимое стране для долгой войны с Россией

Для этого, например, специалисты предложили вложиться в качественную замену боевых машин пехоты M2 Bradley и бронетранспортёра M113. Также важным будет поддержка современного танка M1A2 Abrams и полевой буксируемой гаубицы M777 калибра 155 мм на шасси ICV. Все эти виды вооружения будут признали необходимыми в долгой войне с Россией.