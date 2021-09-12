В США перечислили преимущества новейшего российского истребителя Су-75

Обозреватель из США Марк Эпископос опубликовал статью для The National Interest. В ней он заявил, что главными сильными сторонами Су-75 являются оснащение и конкурентоспособная стоимость. Эти два аспекта могут помочь истребителю обойти зарубежные аналоги.

Не менее важным Эпископос назвал и максимальную скорость самолёта. Она, напомним, может достигать 1900 км/ч. При этом боевой радиус в 3 км также является конкурентным преимуществом The Checkmate.

Стоит отметить, что Су-75 способен переносить 7 тонн груза, что позволяет оснащать его универсальным вооружением, в том числе ракетами средней и малой дальности РВВ-МД и РВВ-СД, ракетами класса «воздух-земля» из семейства «Гром» и т.д.