В США перечислили преимущества новейшего российского истребителя Су-75

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В США перечислили преимущества новейшего российского истребителя Су-75Внезапно, эксперт не поскупился на них
Летом 2021 года был представлен новейший российский истребитель — Су-75 Checkmate. Практически сразу о самолёте высказались различные эксперты. Теперь же стало известно, какие преимущества у воздушного орудия заметили американские специалисты.
Обозреватель из США Марк Эпископос опубликовал статью для The National Interest. В ней он заявил, что главными сильными сторонами Су-75 являются оснащение и конкурентоспособная стоимость. Эти два аспекта могут помочь истребителю обойти зарубежные аналоги.
Не менее важным Эпископос назвал и максимальную скорость самолёта. Она, напомним, может достигать 1900 км/ч. При этом боевой радиус в 3 км также является конкурентным преимуществом The Checkmate.
Стоит отметить, что Су-75 способен переносить 7 тонн груза, что позволяет оснащать его универсальным вооружением, в том числе ракетами средней и малой дальности РВВ-МД и РВВ-СД, ракетами класса «воздух-земля» из семейства «Гром» и т.д.