В США перечислили преимущества российской огнемётной системы «Солнцепёк»

По словам Иствуда, российские ТОС являются грозным оружием против укрытий. Они используют снаряды с термобарическим составом, из которого образуется воспламеняющееся облако, проникающее практически в любое укрытие. Кроме того, ТОС позволяют экипажу подготовится к бою всего за 90 секунд.

Также Иствуд считает российские ТОС опасными в силу их мобильности и проходимости — эти системы основаны на танковом гусеничном шасси. И потому, что ТОС-1 «Буратино» могут получать целеуказания благодаря работающим в ними в связке беспилотникам. К тому же ТОС получили системы управления огнём с баллистическим вычислителем и лазерным дальномером.

Поэтому Иствуд призывает создать международные военные нормы, на основании которых можно будет запретить использование ТОС.