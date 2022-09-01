В США перед вылетом пассажиры самолёта рассылали порноснимки, из-за чего полёт едва не сорвался

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В США перед вылетом пассажиры самолёта рассылали порноснимки, из-за чего полёт едва не сорвалсяРассылка фото по AirDrop привела к сбоям в работе самолёта
Забавная ситуация произошла в США: пилот авиакомпании Southwest Airlines потребовал от пассажиров прекратить рассылать по AirDrop эротические и порнографические фотографии, поскольку это каким-то образом привело к сбоям в работе самолёта уже на взлётно-посадочной полосе.
AirDrop — технология передачи файлов по Wi-Fi и Bluetooth в устройствах Apple, по этому типу связи пассажиры делились пикантным контентом. Многие собирались в отпуск, самолёт следовал в Кабо-Сан-Лукас. Разозлённый пилот пригрозил пассажирам отогнать борт к выходу и вызвать охрану.
«Послушайте, если это продолжится, пока мы на земле, мне придётся отогнать борт к выходу и всем придётся покинуть самолёт. Нам придётся задействовать охрану. Начнётся очень-очень долгая проверка и ваш отпуск будет испорчен. Давайте прекратим рассылку голых фотографий и вместе отправимся в Кабо», — призвал пилот.