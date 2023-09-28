В США переданные Украине ракеты ATACMS назвали проблемой для России

В США переданные Украине ракеты ATACMS назвали проблемой для РоссииЗа счёт кассетной части
Обозреватели американского издания The Drive Джозеф Тревитик и Тайлер Роговей оценили возможные результаты применения Украиной оперативно-тактических ракет Army Tactical Missile System (ATACMS) с кассетной боевой частью. Эти ракеты могут запускаться с РСЗО M142 HIMARS.
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Однозначной информации о передаче ATACMS Украине нет, но некоторые источники сообщают о передаче «пробной» партии ракет из Польши. Американские обозреватели считают, что в результате применения этих боеприпасов у России начнутся проблемы.
ATACMS могут запускаться на расстоянии 300 км — вдали от линии боевого соприкосновения (ЛБС) и с возможностью разрушения тыловой инфраструктуры: мостов, аэродромов, позиций расположения ПВО и т.п. А кассетная боевая часть позволит поражать большие площади. К тому же скорость ATACMS близка к гиперзвуковой, что усложняет перехват этих ракет системами ПВО.