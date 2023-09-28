В США переданные Украине ракеты ATACMS назвали проблемой для России

Однозначной информации о передаче ATACMS Украине нет, но некоторые источники сообщают о передаче «пробной» партии ракет из Польши. Американские обозреватели считают, что в результате применения этих боеприпасов у России начнутся проблемы.

ATACMS могут запускаться на расстоянии 300 км — вдали от линии боевого соприкосновения (ЛБС) и с возможностью разрушения тыловой инфраструктуры: мостов, аэродромов, позиций расположения ПВО и т.п. А кассетная боевая часть позволит поражать большие площади. К тому же скорость ATACMS близка к гиперзвуковой, что усложняет перехват этих ракет системами ПВО.