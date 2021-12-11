В США передумали отправлять в Украину оружия на 200 миллионов долларов

Наука и технологии
Сегодня в 11:41
1 мин.
В США передумали отправлять в Украину оружия на 200 миллионов долларовАмериканское правительство всё ещё пытается решить вопрос дипломатическими методами
В сети появилась свежая информация о военной помощи, которую США окажет Украине. Оказалось, что Соединённые Штаты отложили её отправку.
По данным инсайдеров, знакомых с ситуацией, администрация президента Байдена хоть и подготовила пакет дополнительной помощи Киеву на сумму в 200 млн долларов, но всё ещё не отправила её.
Задержку оружия и военной техники связывают с желанием США дать больше времени на урегулирование вопроса ослабления напряжённости в регионе дипломатическими методами. Также военная помощь может оказаться определённым рычагом воздействия на Украину в случае «вторжения» России.
Напомним, что ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби дал обещание, что США и дальше будет искать возможности для помощи Украине в укреплении её оборонного потенциала.
Источник: NBC News