В США передумали отправлять в Украину оружия на 200 миллионов долларов

По данным инсайдеров, знакомых с ситуацией, администрация президента Байдена хоть и подготовила пакет дополнительной помощи Киеву на сумму в 200 млн долларов, но всё ещё не отправила её.

Задержку оружия и военной техники связывают с желанием США дать больше времени на урегулирование вопроса ослабления напряжённости в регионе дипломатическими методами. Также военная помощь может оказаться определённым рычагом воздействия на Украину в случае «вторжения» России.

Напомним, что ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби дал обещание, что США и дальше будет искать возможности для помощи Украине в укреплении её оборонного потенциала.