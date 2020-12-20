В США передумали публиковать материалы о крупной атаке российских хакеров

Изначально публикация компрометирующей информации должна была случиться сотрудниками Белого дома ещё в пятницу, 18 декабря, передаёт Lenta.ru слова Associated Press. Но в самый последний момент, по указке «сверху», они были вынуждены отменить запланированное.

Анонимные источники утверждают, что в подготовленном выступлении говорилось бы об «основной роли» России в крупной кибератаке. Речь идёт о той самой серии кибератак, которая коснулась около 200 организаций по всему миру. По какой причине было решено отменить публикацию, не сообщается.

Отметим лишь, что Дональд Трамп заявил о своих сомнениях касательно причастности России к масштабной кибератаке. По его словам, за эти мог стоять Китай.