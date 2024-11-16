В США перенесли старт миссии по обслуживанию спутников на 2026 год

Речь идёт о миссии Mission Robotics Vehicle (MRV), предполагающей использование робота-спутника для обслуживания геостационарных спутников, находящихся на высоте 36 тысяч км над Землёй. Запуск миссии планировался на 2025 год, о чём в марте 2024 года сообщили Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны и Военно-морская исследовательская лаборатория США.

Но по неназванным причинам запуск миссии MRV перенесли на 2026 год.