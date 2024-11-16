В США перенесли старт миссии по обслуживанию спутников на 2026 год

Опубликовано 16 ноября 2024, 23:151 мин.
В США перенесли старт миссии по обслуживанию спутников на 2026 годПричины не раскрываются
Американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman объявила о пересмотре планов по отправке на орбиту космического аппарата с двумя роботизированными руками-манипуляторами, которые необходимы для обслуживания геостационарных спутников.
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Речь идёт о миссии Mission Robotics Vehicle (MRV), предполагающей использование робота-спутника для обслуживания геостационарных спутников, находящихся на высоте 36 тысяч км над Землёй. Запуск миссии планировался на 2025 год, о чём в марте 2024 года сообщили Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны и Военно-морская исследовательская лаборатория США.
Но по неназванным причинам запуск миссии MRV перенесли на 2026 год.