В США перепроверят состояние систем оповещения после наводннеия в Техасе

Под проверку регулятора попадут как система экстренного оповещения (EAS), так и система беспроводного экстренного оповещения (WAS). Разница между этими системами не только в инфраструктуре, но и в возрасте: EAS включает в себя радио-, телевизионные, спутниковые и кабельные системы, этой системе уже 31 год, системе WAS — 13 лет.

В ходе проверки FCC оценит, какие организации могут отправлять оповещения в этих системах, а также рассмотрит вопросы, связанные с географическим таргетингом и безопасностью.

После череды трагедий, связанных с наводнением, возникли вопросы о том, были ли жители потенциально опасных районов предупреждены об эвакуации, а также о том, могли ли недавние сокращения штата и бюджета Национальной метеорологической службы США повлиять на количество жертв.

«Мы хотим убедиться, что эти программы дают результаты, которые нужны американцам», — сообщил в соцсети Х председатель FCC Брендан Карр.