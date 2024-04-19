В США «по-тихому» представили гиперзвуковую ракету для поражения ПВО

Издание «Военное обозрение» привело некоторую аналитику по поводу представленной на выставке и заявленной как гиперзвуковая ракеты Mako. Как заявил представитель компании-производителя Lockheed Martin Роб Остерхуд, ракета может взламывать ПВО противника, любые ЗРК наземного базирования и радиолокационные станции. Ракета была разработана по программе Stand-in Attack Weapon (SiAW). По словам Остерхуда, ракета гиперзвуковая, но «Военное обозрение» критически оценило слова менеджера.

Как отмечается, под гиперзвуковыми понимаются такие ракеты, которые могут развивать скорость более 5 Махов — больше, чем скорость звука. Однако на сегодняшний день под гиперзвуковыми ракетами, которые уже есть у России, а у США пока отсутствуют, подразумеваются иные системы.

По словам представителя Lockheed Martin, длина Mako — 13 футов (4 м), диаметр 13" (33 см), вес 1300 фунтов (600 кг). Но в отношении гиперзвука в материале «Военного обозрения» отмечено, что позиционирование ракеты таким образом вызывает вопросы: Mako может развивать скорость до пяти Махов только на определённой части траектории полёта, но на конечном участке полёта такая скорость теряется.

«Следовательно, данная ракета досягаема для современных систем противовоздушной обороны, в том числе находящихся на вооружении российской армии», — сказано в материале.

Также отмечается, что, видимо, по этой причине и не было широкого освещения презентации ракеты, поскольку в США понимают ситуацию.