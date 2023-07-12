Наука и технологии
21:27, 12 июля 2023
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В США почти 40% подлодок оказались на ремонте

И не введены в эксплуатацию по причине задержек на верфях

Исследовательская служба Конгресса США сообщила, что 18 из 49 боевых субмарин ВМС страны не используются из-за задержек ремонта на верфях.

Уточняется, что 37% подлодок не введены в эксплуатацию в силу затянувшегося ремонта. Это в 2 раза больше, чем военные хотели бы.

Сами военные ситуацией недовольны и говорят, что нехватка субмарин приводит к снижению «сил выполнять повседневные задачи и потенциально оказывает повышенное оперативное давление» на остальные корабли.

Командование ВМС утверждает, что негативная картина сложилась из-за неадекватного «планирования, доступности материалов и работы верфей».

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