В США почти 40% подлодок оказались на ремонте

Уточняется, что 37% подлодок не введены в эксплуатацию в силу затянувшегося ремонта. Это в 2 раза больше, чем военные хотели бы.

Сами военные ситуацией недовольны и говорят, что нехватка субмарин приводит к снижению «сил выполнять повседневные задачи и потенциально оказывает повышенное оперативное давление» на остальные корабли.

Командование ВМС утверждает, что негативная картина сложилась из-за неадекватного «планирования, доступности материалов и работы верфей».