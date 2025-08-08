В США подали иск против Apple из-за технологии для Apple Pay

Fintiv утверждает, что в 2011—2012 годах Apple проводила переговоры с CorFire и заключала соглашения о неразглашении информации, чтобы получить доступ к технологиям мобильных платежей. Однако вместо лицензирования Apple, по словам истца, привлекла к работе сотрудников CorFire и использовала их наработки для запуска Apple Pay в 2014 году в США и других странах.

Кроме того, Fintiv обвиняет Apple в организации неформальной схемы, приносящей доход как самой компании, так и банкам-эмитентам карт, включая Bank of America, Capital One, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo, а также платежным системам American Express, Mastercard и Visa.

В иске, поданном в федеральный суд Атланты, Fintiv требует компенсацию и штрафные выплаты за нарушение законов США и штата Джорджия о защите коммерческой тайны и противодействии рэкету. Apple указана единственным ответчиком.