Наука и технологии
Опубликовано 08 августа 2025, 20:34
1 мин.

В США подали иск против Apple из-за технологии для Apple Pay

Fintiv обвиняет компанию в краже коммерческих секретов
В США компания Fintiv из Техаса подала иск против Apple, обвинив ее в незаконном использовании технологий, применяемых в сервисе Apple Pay. По версии истца, ключевые функции сервиса основаны на разработках компании CorFire, которую Fintiv приобрела в 2014 году. Сейчас эти технологии используются в сотнях миллионов устройств Apple по всему миру.
В США подали иск против Apple из-за технологии для Apple Pay

© Ferra.ru

Fintiv утверждает, что в 2011—2012 годах Apple проводила переговоры с CorFire и заключала соглашения о неразглашении информации, чтобы получить доступ к технологиям мобильных платежей. Однако вместо лицензирования Apple, по словам истца, привлекла к работе сотрудников CorFire и использовала их наработки для запуска Apple Pay в 2014 году в США и других странах.

Кроме того, Fintiv обвиняет Apple в организации неформальной схемы, приносящей доход как самой компании, так и банкам-эмитентам карт, включая Bank of America, Capital One, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo, а также платежным системам American Express, Mastercard и Visa.

В иске, поданном в федеральный суд Атланты, Fintiv требует компенсацию и штрафные выплаты за нарушение законов США и штата Джорджия о защите коммерческой тайны и противодействии рэкету. Apple указана единственным ответчиком.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Apple
,
#суд