В США подали в суд на Facebook из-за технологии распознавания лиц

По словам истца, в Техасе уже 20 лет действует закон, запрещающий кому бы то ни было собирать биометрические данные граждан без их явного согласия. Иск предполагает взыскание с Facebook сотен млрд долларов.

Как заявил Пакстон, Facebook собирал информацию о гражданах с помощью технологии распознавания лиц , которой сейчас не пользуется, но явно игнорировал законы Техаса, когда технология использовалась. За 20 лет деятельность соцсети привела к «десяткам миллионов нарушений» действующего законодательства штата Техас, каждый случай предусматривает штраф в размере $25 тысяч. К тому же в Техасе проживает 20 млн человек.

«Facebook тайно собирает самую личную информацию техасцев — фотографии и видео — для собственной корпоративной прибыли. Закон штата Техас запрещает такой сбор без осознанного согласия уже более 20 лет. В то время как обычные техасцы использовали Facebook, чтобы невинно делиться фотографиями близких с друзьями и семьей, теперь мы знаем, что Facebook нагло игнорирует законы Техаса в течение последнего десятилетия», — заявил Пакстон.