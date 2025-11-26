По словам Бакби, подводные лодки проекта «Кондор» имеют конструкцию двойного корпуса, изготовленного из прочного титанового сплава, что позволяет им погружаться на большие глубины при низкой видимости гидролокатора. он отметил, что на бумаге они создавались как элитные охотники за подводными лодками времён холодной войны, которые были способны преследовать американские субмарины в арктических условиях. Но в итоге эти подлодки играют второстепенную роль в военно-морской стратегии».

Обозреватель отмечает, что из-за высокой стоимости титановой конструкции были построены только две подлодки указанного проекта. Сейчас они время от времени участвуют в учениях, но их вклад в глобальный баланс подводных сил минимален.

В материале обозреватель признал, что с технической точки зрения К-534 «Нижний Новгород» и Б-336 «Псков» впечатляют как редкие примеры инженерных инноваций. «Это серьёзные машины с высокой производительностью, скрытностью и способностью поражать подводные лодки противника на значительных глубинах и в арктических условиях», - пишет Бакби. При этом ложку дёгтя добавляет, говоря, что «это не меняет того факта, что их роль ограничена».