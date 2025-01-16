В США подрядчик поставит Пентагону самолёт для гиперзвуковых испытаний по всему миру

Опубликовано 16 января 2025, 21:451 мин.
В США подрядчик поставит Пентагону самолёт для гиперзвуковых испытаний по всему мируИзделие должно быть сдано в конце 2025 года
Пентагон заказ у американской оборонной компании Stratolaunch самолёт для проведения испытаний гиперзвукового оружия по всему миру. Подрядчик модифицирует самолёт Spirit of Mojave, основанный на Boeing 747-400.
© Stratolaunch
Модификация самолёта обойдётся Министерству обороны США в $25 млн.
Spirit of Mojave должен быть поставлен Пентагону к четвёртому кварталу 2025 года. Это позволит использовать изделие на любых аэродромах, которые оборудованы для приёма Boeing 747-400.