В США подрядчик поставит Пентагону самолёт для гиперзвуковых испытаний по всему миру

Изделие должно быть сдано в конце 2025 года

Пентагон заказ у американской оборонной компании Stratolaunch самолёт для проведения испытаний гиперзвукового оружия по всему миру. Подрядчик модифицирует самолёт Spirit of Mojave, основанный на Boeing 747-400.