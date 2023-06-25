В США подрывник «спалился» из-за своей любви к покемонам

В июне 2023 года в городе произошла серия взрывов, как впоследствии сообщили эксперты, взрывных устройств М-80, которые используются на военных учениях. В результате никто не пострадал, но хулиган доставил полиции много проблем.

В ходе обследования одной из воронок полиция обнаружила разбросанные карточки с покемонами. В итоге один из полицейских вспомнил, что недавно арестовывал любителя покемонов по имени Иеремия Э. Бернетт 34 лет. При аресте у него была обнаружена стопка таких карточек.

И когда к нему домой нагрянула полиция, были обнаружены сотни карточек, множество из которых были таким же, как на месте взрыва. Бернетт во всём сознался, был арестован, но, поскольку никому не причинил вреда, его отпустили под залог в $10 тысяч.