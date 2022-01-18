В США подтвердили вред 5G для связи самолётов

Теперь же об этом заявили и несколько крупнейших американских авиакомпаний. Так, главы воздушных перевозчиков написать полноценное письмо в Белый дом, в котором заявили о негативном влиянии 5G-оборудования на самолёты.

В письме сообщается, что развёртывание 5G имеет все шансы спровоцировать крупные сбои в работе приборов лайнеров. А это чревато авариями и жертвами. Как следствие, специалисты призвали размещать вышки на расстоянии как минимум 3 км от взлётно-посадочных полос.

Учитывая, что в США вышки 5G должны быть введены в работу уже завтра, 19 января, велики шансы возникновения задержек 1100 перелётов со 100 тыс пассажиров в один день.