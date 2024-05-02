В США пограничники начали при въезде «фильтровать» сотрудников TikTok и ByteDance

Пограничники проводят допросы на основе уже подготовленного списка вопросов, касающихся как личного отношения допрашиваемых к Компартии Китая, так и об их роли в обеспечении работы соцсети, доступа к данным граждан США, как обеспечивается конфиденциальность американских пользователей и т.п.

Задают вопросы и о характере отношений внутри компании: какие указания приходят сотрудникам TikTok из ByteDance и что им известно о проекте Project Texas — разделении бизнеса, вероятно, для обхода возникших в США трудностей. Один их ключевых вопросов касается расположения центров обработки данных (ЦОД).

На возникшие недоумения пограничники отвечают, что их задача — не только соблюдать законность пересечения границы, но и защищать граждан, поэтому они могут допрашивать как въезжающих в страну, так и американцев.