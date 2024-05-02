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Наука и технологии
Опубликовано 02 мая 2024, 12:00
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В США пограничники начали при въезде «фильтровать» сотрудников TikTok и ByteDance

Требуют отчёта в связях с Компартией Китая
Издание Forbes со ссылкой на источники сообщило, что Служба таможенного и пограничного контроля США начала «с пристрастием» допрашивать въезжающих в Штаты сотрудников TikTok и материнской компании соцсети — ByteDance. Известно о 30 допрошенных сотрудниках, и все — китайского происхождения.
В США пограничники начали при въезде «фильтровать» сотрудников TikTok и ByteDance

© Ferra.ru

Пограничники проводят допросы на основе уже подготовленного списка вопросов, касающихся как личного отношения допрашиваемых к Компартии Китая, так и об их роли в обеспечении работы соцсети, доступа к данным граждан США, как обеспечивается конфиденциальность американских пользователей и т.п.

Задают вопросы и о характере отношений внутри компании: какие указания приходят сотрудникам TikTok из ByteDance и что им известно о проекте Project Texas — разделении бизнеса, вероятно, для обхода возникших в США трудностей. Один их ключевых вопросов касается расположения центров обработки данных (ЦОД).

На возникшие недоумения пограничники отвечают, что их задача — не только соблюдать законность пересечения границы, но и защищать граждан, поэтому они могут допрашивать как въезжающих в страну, так и американцев.

Источник:Forbes
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#социальная сеть
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#TikTok
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#сша
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#закон