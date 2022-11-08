В США показали бумажные микросхемы для одноразовой электроники

Поскольку бумага — экологически безопасный материал, то лучше всего подходит для создания печатных плат, использующихся в устройствах однократного применения. К ним относятся различные сенсоры для оценки и мониторинга состояния здоровья человека, окружающей среды, отслеживания грузов в системах доставки, контроля качества продуктов питания и других целей.

Платы будут производить из вощёной бумаги с прохождением специальной термообработки и нанесением чернил для создания проводящих дорожек. Но такие платы уязвимы для влаги, поэтому для них потребуются специальные упаковки.