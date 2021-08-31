В США показали первую зарядную станцию для электрических грузовиков

Наука и технологии
Вчера в 21:52
В США показали первую зарядную станцию для электрических грузовиковРазработка важна для развития отрасли
Компания Xos Energy Solutions представила мобильную зарядную станцию Xos Hub для подзарядки электрокаров. Разработка состоит из двух частей – собственно станции и услуги по её внедрению и обслуживанию.
Станция Xos Hub представляет собой 18-колёсный прицеп с установленным оборудованием с портами CCS1, от которых по технологии быстрой зарядки могут одновременно заряжаться до 5 электромобилей. Отмечается, что этой мощности хватит и для того, чтобы зарядить электрический грузовик, что важно для сервисов «новой» логистики. На крыше прицепа, в котором развёрнута станция, для автономности и стабильной работы системы контроля установлена солнечная батарея. Также станция может пополнять собственный запас энергии с помощью подзарядки от стандартных электросетей.
Как отмечает источник, Xos Hub – шаг в сторону развития инфраструктуры простой и удобной зарядки электромобилей.