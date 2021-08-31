В США показали первую зарядную станцию для электрических грузовиков

Разработка важна для развития отрасли
Компания Xos Energy Solutions представила мобильную зарядную станцию Xos Hub для подзарядки электрокаров. Разработка состоит из двух частей – собственно станции и услуги по её внедрению и обслуживанию.
В США показали первую зарядную станцию для электрических грузовиков

Станция Xos Hub представляет собой 18-колёсный прицеп с установленным оборудованием с портами CCS1, от которых по технологии быстрой зарядки могут одновременно заряжаться до 5 электромобилей. Отмечается, что этой мощности хватит и для того, чтобы зарядить электрический грузовик, что важно для сервисов «новой» логистики. На крыше прицепа, в котором развёрнута станция, для автономности и стабильной работы системы контроля установлена солнечная батарея. Также станция может пополнять собственный запас энергии с помощью подзарядки от стандартных электросетей.

Как отмечает источник, Xos Hub – шаг в сторону развития инфраструктуры простой и удобной зарядки электромобилей.