В США показали первую зарядную станцию для электрических грузовиков

Станция Xos Hub представляет собой 18-колёсный прицеп с установленным оборудованием с портами CCS1, от которых по технологии быстрой зарядки могут одновременно заряжаться до 5 электромобилей. Отмечается, что этой мощности хватит и для того, чтобы зарядить электрический грузовик, что важно для сервисов «новой» логистики. На крыше прицепа, в котором развёрнута станция, для автономности и стабильной работы системы контроля установлена солнечная батарея. Также станция может пополнять собственный запас энергии с помощью подзарядки от стандартных электросетей.

Как отмечает источник, Xos Hub – шаг в сторону развития инфраструктуры простой и удобной зарядки электромобилей.