В США показали полностью собранный и готовый к полёту на Луну с астронавтами космический корабль

Миссия Artemis 2 запланирована на 2024 год — она станет ключевым этапом в планах NASA по возвращению астронавтов на Луну.

В отличие от первой миссии Artemis, которая была беспилотной, Artemis 2 отправит на Луну четырёх астронавтов. Этот полёт станет генеральной репетицией перед планируемой посадкой на Луну в рамках миссии Artemis 3.