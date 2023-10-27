В США показали полностью собранный и готовый к полёту на Луну с астронавтами космический корабль

В США показали полностью собранный и готовый к полёту на Луну с астронавтами космический корабльЗапуск всё ближе
Космическое агентство NASA представило полностью собранный и готовый к полёту на Луну космический корабль Orion, предназначенный для миссии Artemis 2.
Этот исторический проект станет первым пилотируемым полётом вокруг Луны с 1972 года.
Корабль Orion был тщательно собран и протестирован на заводе NASA в Новом Орлеане. После завершения всех проверок и тестов, он будет отправлен на космодром Кеннеди во Флориде, где пройдёт последние этапы подготовки к запуску.
Миссия Artemis 2 запланирована на 2024 год — она станет ключевым этапом в планах NASA по возвращению астронавтов на Луну.
В отличие от первой миссии Artemis, которая была беспилотной, Artemis 2 отправит на Луну четырёх астронавтов. Этот полёт станет генеральной репетицией перед планируемой посадкой на Луну в рамках миссии Artemis 3.