Наука и технологии
Сегодня 08:30
В США показали скоростной вертолёт нового поколения Defiant-X
Выглядит новинка крайне футуристично
Американские специалисты провели презентацию концепта скоростного вертолёта нового поколения Defiant-X. В основу машины лёг Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant, первый полёт которого также состоялся недавно — в 2019 году.
Разработкой новинки также занимаются две компании: Sikorsky и Boeing, сообщает Breaking Defense. При этом представленная новинка, согласно планам, должна будет заменить в будущем знаменитый многоцелевой вертолёт Sikorsky UH-60 Black Hawk.
В числе отличий Defiant-X от своего предка можно отметить шасси с носовым колесом и заострённую переднюю часть фюзеляжа. При этом в плане концепций и новинка, и более старая модель крайне схожи. Так, например, Defiant-X, как и SB-1 Defiant, имеет соосный несущий винт и толкающий винт в хвостовой части.