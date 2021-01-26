В США показали скоростной вертолёт нового поколения Defiant-X

Разработкой новинки также занимаются две компании: Sikorsky и Boeing, сообщает Breaking Defense. При этом представленная новинка, согласно планам, должна будет заменить в будущем знаменитый многоцелевой вертолёт Sikorsky UH-60 Black Hawk.

В числе отличий Defiant-X от своего предка можно отметить шасси с носовым колесом и заострённую переднюю часть фюзеляжа. При этом в плане концепций и новинка, и более старая модель крайне схожи. Так, например, Defiant-X, как и SB-1 Defiant, имеет соосный несущий винт и толкающий винт в хвостовой части.