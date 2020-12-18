В США показали внешний вид танка будущего

Стоит отметить, что это немного видоизменённый дизайн танка — ранее компания уже демонстрировала более ранний его прототип в 2018 году, сообщает Defence Blog. В отличие от предыдущего варианта, новый имеет башню увеличенных размеров. Вероятнее всего, именно там будет располагаться комплекс активной защиты боевой машины.