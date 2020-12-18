Наука и технологии
Сегодня 09:38
В США показали внешний вид танка будущего
Он получился настолько компактным, что его можно будет перевозить на военно-транспортном самолёте
Военно-промышленный гигант BAE Systems продемонстрировал дизайн нового перспективного танка будущего, создаваемого для Сухопутных сил США. Согласно имеющимся данным, его могут использовать в качестве дополнения к основному боевому танку M1.
Стоит отметить, что это немного видоизменённый дизайн танка — ранее компания уже демонстрировала более ранний его прототип в 2018 году, сообщает Defence Blog. В отличие от предыдущего варианта, новый имеет башню увеличенных размеров. Вероятнее всего, именно там будет располагаться комплекс активной защиты боевой машины.
Напомним, что по заявлениям BAE Systems, новый танк также получит несколько пулеметов. В состав экипажа военного транспорта будут входить три человека. При этом разработчики заявляют, что проект новинки позволяет перевозить его на военно-транспортном самолете C-130.