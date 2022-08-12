В США похвалили модернизированную версию танка Т-90

Как сообщает издание, в российскую армию поступила партия новых танков, у которых улучшились боевые характеристики, благодаря чему машины стали более живучими.

Т-90М получили новый башенный модуль с многослойным бронированием, динамическую защиту «Реликт», а также решётчатые экраны. Основное вооружением «Прорыва» — гладкоствольная пушка 2А82-1М с системой управления огнём «Калина».

Защищённость танка заключается не только в новой защите, но и в оптимизированном расположении топлива и боеприпасов. «Танк не только гораздо более живуч, но и обладает лучшей ситуационной осведомлённостью, особенно благодаря своим сетецентрическим боевым возможностям и современным тепловизионным прицелам, в то время как его новое основное орудие позволяет использовать много новых видов снарядов», — подчеркнуло издание.