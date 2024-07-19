Наука и технологии
Опубликовано 19 июля 2024, 00:00
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В США политика, называвшего биткоин инструментом преступников, поймали на взятке

Отмывал деньги
В США сенатор от Демпартии Боб Менендес был признан судом присяжных виновным в получении взяток как деньгами, так и золотыми слитками. Дело привлекло пристальное внимание криптоиндустрии, поскольку сенатор является ярым противником биткоина и называет монету «идеальным выбором для преступников».
В США политика, называвшего биткоин инструментом преступников, поймали на взятке

© Ferra.ru

Суд присяжных признал Менендеса виновным по всем 16 пунктам обвинения, как то: взяточничество, вымогательство, деятельность в качестве иноагента, препятствование совершению правосудия и несколько видов сговора. Он получал взятки деньгами и золотом, «действуя в пользу Египта и Катара». Все обвинения сенатор отрицает.

Касательно криптовалют и особенно BTC. Менендес в рамках сенатского комитета по иностранным делам, председателем которого являлся, участвовал в разработке программ по смягчению рисков для США от легализации BTC в Сальвадоре. И на протяжении всей своей работы, называя «первую криптовалюту» инструментом преступников, делая недвусмысленные намёки в сторону Сальвадора, где биткоин является официальной расчётной единицей, Менендес успевал отмывать деньги.

Таким образом на его обвинение отреагировал член Национального биткоин-офиса Сальвадора Стейси Герберт. «Пока сенатор Боб Менендес прятал нечестно добытые слитки золота, которые он получил в качестве взятки, президент [Найиб] Букеле создавал самое прозрачное правительство в мире, опубликовав общедоступный биткоин-адрес Сальвадора для проверки со стороны всего мира», — написал Герберт.

Источник:forklog
Автор:Андрей Кадуков
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