В США политика, называвшего биткоин инструментом преступников, поймали на взятке

Суд присяжных признал Менендеса виновным по всем 16 пунктам обвинения, как то: взяточничество, вымогательство, деятельность в качестве иноагента, препятствование совершению правосудия и несколько видов сговора. Он получал взятки деньгами и золотом, «действуя в пользу Египта и Катара». Все обвинения сенатор отрицает.

Касательно криптовалют и особенно BTC. Менендес в рамках сенатского комитета по иностранным делам, председателем которого являлся, участвовал в разработке программ по смягчению рисков для США от легализации BTC в Сальвадоре. И на протяжении всей своей работы, называя «первую криптовалюту» инструментом преступников, делая недвусмысленные намёки в сторону Сальвадора, где биткоин является официальной расчётной единицей, Менендес успевал отмывать деньги.

Таким образом на его обвинение отреагировал член Национального биткоин-офиса Сальвадора Стейси Герберт. «Пока сенатор Боб Менендес прятал нечестно добытые слитки золота, которые он получил в качестве взятки, президент [Найиб] Букеле создавал самое прозрачное правительство в мире, опубликовав общедоступный биткоин-адрес Сальвадора для проверки со стороны всего мира», — написал Герберт.