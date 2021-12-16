В США положительно оценили плоское сопло беспилотника «Охотник»

По словам авторов публикации, новый ударно-разведывательный беспилотник — это «скачок вперёд в способности России использовать малозаметные технологии», потому что в его конструкции используется стелс-конфигурация сопла — оно плоское. Кроме того, по предположениям американских экспертов, крыло российского БПЛА изготовлено из радиопоглощающего материала, который позволяет скрывать под ним различные датчики.

В целом авторы положительно оценили беспилотник, но отметили, что, несмотря на демонстрацию, ведомый истребителя Су-57, которым является «Охотник», может работать иначе, не так как рекламируется.

«Появился второй летающий прототип российского С-70 "Охотник", который отличается долгожданной стелс-конфигурацией сопла среди многих других усовершенствований, которые должны максимально повысить малозаметность и боевую эффективность серийной версии», — отмечено в публикации.