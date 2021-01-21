В США помиловали бывшего инженера Google, осужденного за кражу коммерческой тайны

Напомним, что дело против Левандовски возбудили еще в августе 2019 года. Его обвинили в копировании порядка 14 тыс файлов о беспилотном автомобиле, над которым работали специалисты американской компании Google. По решению суда бывший инженер Google был приговорен к тюремному заключению на 18 месяцев.

Известно, что о помиловании Левандовски попросил глава PayPal и инвестор Питер Тиль. Он, к слову, входил в состав советников кампании Трампа в 2016 году.

”Мистер Левандовски признал свою вину. Примечательно, что судья, вынесший ему приговор, назвал его блестящим, новаторским инженером, который нужен нашей стране. Я считаю, что мистер Левандовски заплатил высокую цену за свои действия и планирует использовать свои таланты во благо общества”, — сообщил Трамп.