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В США помиловали бывшего инженера Google, осужденного за кражу коммерческой тайны

Речь об Энтони Левандовски
Покидая пост президента США Дональд Трамп принял решение помиловать бывшего инженера Google Энтони Левандовски, осужденного за кражу коммерческой тайны компании.

Напомним, что дело против Левандовски возбудили еще в августе 2019 года. Его обвинили в копировании порядка 14 тыс файлов о беспилотном автомобиле, над которым работали специалисты американской компании Google. По решению суда бывший инженер Google был приговорен к тюремному заключению на 18 месяцев.

Известно, что о помиловании Левандовски попросил глава PayPal и инвестор Питер Тиль. Он, к слову, входил в состав советников кампании Трампа в 2016 году.

”Мистер Левандовски признал свою вину. Примечательно, что судья, вынесший ему приговор, назвал его блестящим, новаторским инженером, который нужен нашей стране. Я считаю, что мистер Левандовски заплатил высокую цену за свои действия и планирует использовать свои таланты во благо общества”, — сообщил Трамп.

Автор: Лилик Ми