В США пообещали отказаться от российских двигателей для космических кораблей в 2024 году

Замену произведут в процессе модернизации первой ступени ракеты Antares, новые агрегаты изготовит компания Firefly Aerospace. После обновления первая ступень получит 7 двигателей Miranda, а сама ракета будет называться Antares 330.

Новые двигатели позволят увеличить грузоподъёмность носителя с 8100 до 10500 кг.

Разработку ракеты-носителя планируется завершить в 2024 году. До этого времени для запуска грузового космического корабля Cygnus в Northrop Grumman будут использовать оставшиеся Antares, а в качестве альтернативы российским РД-181 будут использовать носитель SpaceX Falcon 9.