В США пообещали отказаться от российских двигателей для космических кораблей в 2024 году

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В США пообещали отказаться от российских двигателей для космических кораблей в 2024 годуК этому сроку должны запустить свои двигатели
Американская оборонная компания Northrop Grumman заявила, что намерена полностью отказаться от российских космических двигателей РД-181 к 2024 году.
Замену произведут в процессе модернизации первой ступени ракеты Antares, новые агрегаты изготовит компания Firefly Aerospace. После обновления первая ступень получит 7 двигателей Miranda, а сама ракета будет называться Antares 330.
Новые двигатели позволят увеличить грузоподъёмность носителя с 8100 до 10500 кг.
Разработку ракеты-носителя планируется завершить в 2024 году. До этого времени для запуска грузового космического корабля Cygnus в Northrop Grumman будут использовать оставшиеся Antares, а в качестве альтернативы российским РД-181 будут использовать носитель SpaceX Falcon 9.