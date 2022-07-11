В США попробуют сбить воздушные цели при помощи новейшего лазера уже в 2022 году

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В США попробуют сбить воздушные цели при помощи новейшего лазера уже в 2022 годуИ нет, это не вырезка из фантастического фильма
В Сети появилась информация о ближайших планах оборонного концерна Northrop Grumman Corp.
Изданию Reuters стало известно, что американская компания намерена испытать прототип своего боевого лазера с постепенным увеличением мощности уже в 2022 году.
Сообщается, что орудие получит «несколько оборонных применений». В том числе функцию отслеживания и фокусирования энергии на движущейся цели. Это должно позволить военным применять лазер и в системах противоракетной обороны.
Известно, что Пентагон заплатил за создание прототипа около 72 млн долларов. При этом его испытания уже проходили ранее. Во время этих тестов удалось сбить лазером несколько 60-миллиметровых артиллерийских мин. Само мероприятие состоялось в мае на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.