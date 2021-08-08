В США попросили всех вакцинироваться, пока COVID-19 не мутировал в невосприимчивый для вакцин вид

Рошель Валенски, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний, в интервью агентству USAToday отметил, что более 97% людей, госпитализированных с диагнозом COVID-19 в середине июля, были невакцинированными. Многие издания и соцсети в США уже назвали нежелание прививаться «пандемией невежества» и «всплеском откровенной глупости». Отмечается, что напряжение в обществе и осуждающее отношение к невакцинированным, растёт.

По словом Энтони Фаучи, директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, в стране необходимо увеличить количество вакцинированных людей до возможного максимума, в противном случае США могут получить свой дельта-штамм, который мутирует и вполне вероятно будет невосприимчив к вакцинам, а также, по словам специалистов, будет всё больше мутаций.