В США популярный сайт отзывов засудит Google за монополию веб-поиска

Истец утверждает, что действия Google — манипуляции на рынке локального веб-поиска, отбор трафика и, как следствие, доходов от рекламы у конкурирующих сервисов. Мотивацией подачи иска для Yelp стало недавнее решение федерального суда о незаконности монополии Google в рамках нашумевшего дела, инициированного Минюстом США на основании прецедента, созданного прежде всего издателем игр Epic Games.

Yelp требует от суда прекратить антиконкурентные действия Google и возместить ущерб за нанесённый вред. Иск был подан в федеральный суд Северного округа Калифорнии.