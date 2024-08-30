В США популярный сайт отзывов засудит Google за монополию веб-поиска

Опубликовано 30 августа 2024, 18:451 мин.
В США популярный сайт отзывов засудит Google за монополию веб-поискаИск уже подан
Популярный в США сервис отзывов и обзоров ресторанов и других организаций Yelp подал антимонопольный иск против Google, обвиняя компанию в использовании своего доминирующего положения в поисковой выдаче для «привязки» локального поиска и проверки отзывов на сервисах Google.
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Истец утверждает, что действия Google — манипуляции на рынке локального веб-поиска, отбор трафика и, как следствие, доходов от рекламы у конкурирующих сервисов. Мотивацией подачи иска для Yelp стало недавнее решение федерального суда о незаконности монополии Google в рамках нашумевшего дела, инициированного Минюстом США на основании прецедента, созданного прежде всего издателем игр Epic Games.
Yelp требует от суда прекратить антиконкурентные действия Google и возместить ущерб за нанесённый вред. Иск был подан в федеральный суд Северного округа Калифорнии.