Наука и технологии
Опубликовано 30 августа 2024, 18:45
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В США популярный сайт отзывов засудит Google за монополию веб-поиска

Иск уже подан
Популярный в США сервис отзывов и обзоров ресторанов и других организаций Yelp подал антимонопольный иск против Google, обвиняя компанию в использовании своего доминирующего положения в поисковой выдаче для «привязки» локального поиска и проверки отзывов на сервисах Google.
В США популярный сайт отзывов засудит Google за монополию веб-поиска

© Yelp

Истец утверждает, что действия Google — манипуляции на рынке локального веб-поиска, отбор трафика и, как следствие, доходов от рекламы у конкурирующих сервисов. Мотивацией подачи иска для Yelp стало недавнее решение федерального суда о незаконности монополии Google в рамках нашумевшего дела, инициированного Минюстом США на основании прецедента, созданного прежде всего издателем игр Epic Games.

Yelp требует от суда прекратить антиконкурентные действия Google и возместить ущерб за нанесённый вред. Иск был подан в федеральный суд Северного округа Калифорнии.

Источник:Androidpolice
Автор:Андрей Кадуков
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