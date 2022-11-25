В США построили самый тонкий в мире небоскрёб

Длина здания не названа. Но отмечается, что она меньше, чем у других подобных строений. Высота небоскрёба составляет 435 метров, строение состоит из 91 этажа с расположенным на них 46 квартирами, в том числе двухуровневыми.

Также в здании обустроены бассейн, частные столовые, поле для игры в гольф и терраса с растениями.

«Мы все бывали в роскошных местах, но мне хотелось создать здание, которого нигде в мире больше не будет… Я хотел создать совершенно особый опыт, который можно будет получить только в Нью-Йорке», — рассказал Уильям Софилд, основатель Studio Sofield, занимавшейся оформлением квартир.