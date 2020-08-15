Наука и технологии
Сегодня 12:57
В США построят специальную дорогу для тренировки беспилотных автомобилей
Первый участок планируют закончить уже к 2024 году
В сети появилась информация о том, что власти штата Мичиган совместно с компаниями Cavnue и Alphabet договорились о достаточно масштабном проекте. Общими усилиями они построят первую в США специальную дорогу для тренировки беспилотных автомобилей. Она соединит центр Детройта с городом Анн-Арбор, а ее общая протяженность составит 60 км.
Согласно официальным данным, в рамках первого этапа реализации проекта Cavnue планируется протестировать потенциальные технологии и дизайн проезжей части. Что интересно, ожидается, что все эти наработки окажутся настолько качественными, что по этой и подобным дорогам в будущем смогут проезжать как грузовые, так и личные транспортные средства.
”То, что мы начнем делать сегодня, будет правильным шагом и для развития бизнеса, и для экономики в целом. Мы предпринимаем первые шаги по созданию инфраструктуры, которая поможет нам испытать и развернуть автомобили будущего”, - заявила губернатор штата Мичиган Грехен Уитмер.