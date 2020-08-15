В США построят специальную дорогу для тренировки беспилотных автомобилей

Согласно официальным данным, в рамках первого этапа реализации проекта Cavnue планируется протестировать потенциальные технологии и дизайн проезжей части. Что интересно, ожидается, что все эти наработки окажутся настолько качественными, что по этой и подобным дорогам в будущем смогут проезжать как грузовые, так и личные транспортные средства.

”То, что мы начнем делать сегодня, будет правильным шагом и для развития бизнеса, и для экономики в целом. Мы предпринимаем первые шаги по созданию инфраструктуры, которая поможет нам испытать и развернуть автомобили будущего”, - заявила губернатор штата Мичиган Грехен Уитмер.