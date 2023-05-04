В США «посыпался» очередной банк и началось снижение цен на акции других организаций

Очередной жертвой кризиса стал First Republic Bank, акции которого в считанные дни практически обесценились из-за оттока инвесторов, что было вызвано отчётом о выведении со счетов порядка $72 млрд депозитов, и организация перешла под управление федеральной корпорации по страхованию вкладов. Вслед за этим началось резкое снижение стоимости акций региональных банков США: PacWest — на 28%, Metropolitan Bank — на 20%, Western Alliance — на 15%.

Инвесторы обеспокоены происходящим, и звучат отнюдь не оптимистичные прогнозы.