Наука и технологии
15:11, 11 апреля 2023
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В США потребовали начать антимонопольное расследование из-за слияния Warner Bros. и Discovery

Из-за массового сокращения сотрудников

В США четыре политика-демократа обратились в Минюст с требованием проверить слияние компаний Warner Bros. и Discovery. Политики считают, что подобное слияние, состоявшееся в апреле 2022 года, мешает конкуренции.

В США потребовали начать антимонопольное расследование из-за слияния Warner Bros. и Discovery

Фото: Archpaper.com

Заявители считают, что совместная Warner Bros. Discovery (WBD) «опустошает культовую американскую студию», негативно влияет на создателей и потребителей контента, за права которых демократы борются. К тому же после слияния было отменено множество проектов, а также произошло закрытие CNN+ и сокращение 750 человек на телеканале CNN.

По данным политиков, после слияния в WBD запланированы сокращения на $3,5 млрд. Сколько людей уже пострадали от сокращений и сколько ещё пострадают.

Политики просят Минюст пересмотреть сделку и учесть все действия, которые компания предприняла с момента слияния.

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