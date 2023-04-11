В США потребовали начать антимонопольное расследование из-за слияния Warner Bros. и Discovery

Заявители считают, что совместная Warner Bros. Discovery (WBD) «опустошает культовую американскую студию», негативно влияет на создателей и потребителей контента, за права которых демократы борются. К тому же после слияния было отменено множество проектов, а также произошло закрытие CNN+ и сокращение 750 человек на телеканале CNN.

По данным политиков, после слияния в WBD запланированы сокращения на $3,5 млрд. Сколько людей уже пострадали от сокращений и сколько ещё пострадают.

Политики просят Минюст пересмотреть сделку и учесть все действия, которые компания предприняла с момента слияния.