В США потребовали начать антимонопольное расследование из-за слияния Warner Bros. и Discovery

В США потребовали начать антимонопольное расследование из-за слияния Warner Bros. и DiscoveryИз-за массового сокращения сотрудников
В США четыре политика-демократа обратились в Минюст с требованием проверить слияние компаний Warner Bros. и Discovery. Политики считают, что подобное слияние, состоявшееся в апреле 2022 года, мешает конкуренции.
Фото: Archpaper.com
Заявители считают, что совместная Warner Bros. Discovery (WBD) «опустошает культовую американскую студию», негативно влияет на создателей и потребителей контента, за права которых демократы борются. К тому же после слияния было отменено множество проектов, а также произошло закрытие CNN+ и сокращение 750 человек на телеканале CNN.
По данным политиков, после слияния в WBD запланированы сокращения на $3,5 млрд. Сколько людей уже пострадали от сокращений и сколько ещё пострадают.
Политики просят Минюст пересмотреть сделку и учесть все действия, которые компания предприняла с момента слияния.