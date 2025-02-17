В США потребовали раскрыть данные, на которых обучали ИИ компании Илона Маска

Генеральные прокуроры утверждают, что Трамп предоставил Маску «практически безграничные полномочия», что нарушает Конституцию страны. Истцы требуют, чтобы суд «восстановил конституционный порядок и запретил Маску отдавать приказы в органах исполнительной власти, кроме DOGE».

Также они хотят, чтобы суд обязал Маска указать все способы использования данных, полученных «из незаконного доступа к агентству», и проверил, использовались ли эти данные для обучения алгоритмических моделей или получения производных данных. Как отмечает издание Business Insider, иск был подан в связи с усилиями администрации Трампа и Маска как руководителя DOGE по сокращению федерального правительства с начала второго президентского срока Трампа.