В США потребовали раскрыть данные, на которых обучали ИИ компании Илона Маска

Опубликовано 17 февраля 2025, 02:151 мин.
В США потребовали раскрыть данные, на которых обучали ИИ компании Илона МаскаВ суд подала целая группа прокуроров
Группа генеральных прокуроров из штатов Орегон, Нью-Мексико, Калифорния, Род-Айленд, Массачусетс и Мэриленд в США подала иск в федеральный суд Вашингтона против Илона Маска и Дональда Трампа, обвиняя Маска в «незаконном нападении» на федеральное правительство в качестве главы Департамента эффективности правительства (DOGE).
Генеральные прокуроры утверждают, что Трамп предоставил Маску «практически безграничные полномочия», что нарушает Конституцию страны. Истцы требуют, чтобы суд «восстановил конституционный порядок и запретил Маску отдавать приказы в органах исполнительной власти, кроме DOGE».
Также они хотят, чтобы суд обязал Маска указать все способы использования данных, полученных «из незаконного доступа к агентству», и проверил, использовались ли эти данные для обучения алгоритмических моделей или получения производных данных. Как отмечает издание Business Insider, иск был подан в связи с усилиями администрации Трампа и Маска как руководителя DOGE по сокращению федерального правительства с начала второго президентского срока Трампа.
Источник:Business Insider
Автор:Андрей Кадуков
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