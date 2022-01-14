В США потребовали упрощения "Условий использования" приложений и сайтов

Они представили Закон о маркировке, дизайне и читабельности условий обслуживания - сокращенно TLDR. Взяв пример с компании Apple, предлагаемое законодательство потребует, чтобы онлайновые компании включали в верхнюю часть своих соглашений об условиях предоставления услуг краткую информацию в стиле "этикетки на еде" и облегчали изучение договоров.

Он также потребует от них раскрывать информацию о любых недавних нарушениях данных, а также предоставлять информацию о том, может ли пользователь удалить информацию о себе и как это сделать.