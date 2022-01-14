В США потребовали упрощения "Условий использования" приложений и сайтов

Наука и технологии
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В США потребовали упрощения "Условий использования" приложений и сайтовНаконец-то
Скорее всего вы никогда не читали “Условия использования” на сайтах или в приложениях. На это есть простая причина: часто они слишком длинны и сложны для анализа. Группа законодателей из США хочет это изменить.
Они представили Закон о маркировке, дизайне и читабельности условий обслуживания - сокращенно TLDR. Взяв пример с компании Apple, предлагаемое законодательство потребует, чтобы онлайновые компании включали в верхнюю часть своих соглашений об условиях предоставления услуг краткую информацию в стиле "этикетки на еде" и облегчали изучение договоров.
Он также потребует от них раскрывать информацию о любых недавних нарушениях данных, а также предоставлять информацию о том, может ли пользователь удалить информацию о себе и как это сделать.
Источник: EnGadget